Με αμείωτη ένταση μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την Ρωσία να σφυροκοπάει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17.10.2022) και πάλι το Κίεβο. Βίντεο από την επίθεση των drones καμικάζι να κάνουν τον γύρο των social media, ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι εκρήξεις.

Δημοσιογράφοι από διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ, που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρουν ότι το πρωί της Δευτέρας (17.10.2022) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές στο Κίεβο. Την είδηση επιβεβαιώνει και ο δημοσιογράφος του newsit.gr Μαρίνος Αλειφέρης που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα αναφέροντας τουλάχιστον έξι επιθέσεις από drones καμικάζι.

Εκρήξεις αρχικά ακούστηκαν στις 06:35, στις 06:45 και στις 06:58, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν ακουστεί οι σειρήνες της αεράμυνας. Λίγο μετά τις 8:00 εκρήξεις σημειώθηκαν και στην κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου.

Ουκρανικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ρωσικά drones καμικάζι πάνω από το Κίεβο την στιγμή της νέας αεροπορικής επίθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram παρουσίασε θραύσματα που φαίνεται ότι ανήκουν σε ρωσικό drone που καταρρίφθηκε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρει ότι οι εκρήξεις στην κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι σημειώθηκαν σε ώρα αιχμής, την ώρα που ο κόσμος πήγαινε στις δουλείες τους και τα παιδιά στο σχολείο. Στην ανάρτησή του, επισημαίνει επίσης ότι πολλά κτίρια και σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

«Διασώστες βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι εξαιτίας της επίθεσης με drones ξέσπασε πυρκαγιά και σε ένα άλλο κτίριο.

Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός και ένας εγκλωβισμένος.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, χτυπήματα έχουν δεχθεί «κρίσιμες υποδομές». Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω του Telegram για επιθέσεις με drone -καμικάζι.

Σε ανάρτησή στο Twitter, το πρακτορείο NEXTA αναφέρει ότι τα νέα χτυπήματα από της αεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας σημειώθηκαν σε βιομηχανικές υποδομές και μια φαρμακευτική αποθήκη που βρίσκονταν στην περιοχή Mykolaiv.

Drones hit industrial infrastructure and a pharmaceutical warehouse in #Mykolaiv, reports the regional military administration.



Preliminary, no one was injured. The fire was localized. pic.twitter.com/XaRDa6Kf82