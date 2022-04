Με μεγάλο στόχο τη Μαριούπολη, η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα πολλών πόλεων της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε, εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και στο λιμάνι του Μικολάγιφ, ενώ αργότερα στο στόχαστρο μπήκε και η Λβιβ!

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του στρατού της Ουκρανίας και στρατιωτικών στόχων, χρησιμοποιώντας την πολεμική αεροπορία της, πυραυλικές δυνάμεις, πυροβολικό και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από αέρος κατέστρεψαν 16 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων πέντε θέσεων διοίκησης, μιας αποθήκης καυσίμων και πέντε αποθηκών πυρομαχικών, καθώς και ουκρανικά θωρακισμένα οχήματα και δυνάμεις.

Οι επιθέσεις έγιναν στις περιοχές Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και στο λιμάνι του Μικολάγιφ, και πως η ρωσική πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον 108 περιοχών όπου όπως είχε είχαν συγκεντρωθεί ουκρανικές δυνάμεις και θωρακισμένα οχήματα.

Σε άλλες περιοχές, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως κατέστρεψε 12 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) που πραγματοποιούν πλήγματα και άρματα μάχης και πως χρησιμοποίησε πυραύλους Iskander προκειμένου να καταστρέψει τέσσερις αποθήκες όπλων και εξοπλισμών στις περιοχές Λουγκάνσκ, Βινίτσια και Ντονέτσκ.

Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο (την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”, όπως την αποκαλεί), μέχρι να επιτύχει όλους τους στόχους της. Τώρα επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο να πάρει τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής πόλης-λιμάνι Μαριούπολη, που πολιορκείται εδώ και εβδομάδες.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως το ρωσικό πυροβολικό έπληξε επίσης 315 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας και πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καταρριφθούν τρία ελικόπτερα του ουκρανικού στρατού, δύο MiG-29 και ένα αεροσκάφος SU-25.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας (18.04.2022) σε επίθεση με πυραύλους στην Λβιβ, την μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

“Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχει ένα παιδί”, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta οι νεκροί είναι επτά.

Τρεις πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις στρατιωτικών υποδομών, ενώ ένας άλλος εγκαταστάσεις αντικατάστασης ελαστικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κάποιοι από τους πυραύλους έπεσαν σε περιοχές κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διαταραχή για σύντομο χρονικό διάστημα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σημείωσε σε μήνυμά του στο Twitter ότι επρόκειτο για πέντε “ισχυρά πυραυλικά πλήγματα σε υποδομές αμάχων” στην Λβιβ, ενώ ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σαντόβι επιβεβαίωσε ότι έγινε επίθεση με πυραύλους και πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή.

