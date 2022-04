Και βίντεο εκτός από φωτογραφίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το βυθισμένο πλέον καταδρομικό πλοίο και ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, Moskva. Την υπόθεση που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το γόητρο της Ρωσίας.

Το Moskva, χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους πριν καταλήξει στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από διασωστικό σκάφος που είχε σπεύσει στο σημείο.

Video of the cruiser "#Moskva" during the infamous towing to the port of Sevastopol. pic.twitter.com/wur7lXwmYK