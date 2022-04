Την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέλαβαν οι ΗΠΑ σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, στην ενημέρωσή τους προς τους δημοσιογράφους.

Πρόκειται για πρόσθετη εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ, η οποία «βασίζεται στην αρχική εκπαίδευση πυροβολικού που έχουν ήδη λάβει οι δυνάμεις της Ουκρανίας αλλού, και περιλαμβάνει εκπαίδευση στα συστήματα ραντάρ και τεθωρακισμένα οχήματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ως μέρος των πακέτων βοήθειας για την ασφάλεια».

Μάλιστα, ο Τζον Κίρμπι αποκάλυψε ότι η Γερμανία είναι μια από τις «περίπου τρεις» τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για την εκπαίδευση των Ουκρανών εκτός της χώρας τους αλλά δεν αποκάλυψε τους άλλους.

Είπε, επίσης, ότι «το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης» θα διεξαχθεί από την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, η οποία εκπαίδευε Ουκρανούς πριν επανατοποθετηθούν έξω από την Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο πριν από τη ρωσική εισβολή.

. @PentagonPresSec John Kirby: "Today I can announce that the United States has commenced training with Ukrainian armed forces on key systems at U.S. military installations in Germany." pic.twitter.com/7kiPolbePc

.@PentagonPresSec John Kirby on training: "We're talking about roughly three locations outside of Ukraine and in this case we definitely can identify Germany as a site. There are other sites outside Ukraine and we're just not at liberty to disclose where they are." pic.twitter.com/QRUDL855Qq