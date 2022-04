Καταβεβλημένος παρουσιάστηκε στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ακόμα ένας Βρετανός, που συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον 48χρονο Shaun Pinner, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις της Μόσχας στην πολιορκία της Μαριούπολης.

«Γεια σας, είμαι ο Shaun Pinner, είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αιχμαλωτίστηκα στη Μαριούπολη. Ανήκω στην 36 Ταξιαρχία του Πρώτου Τάγματος Ουκρανών Πεζοναυτών», λέει ο Shaun Pinner, στο βίντεο που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου από την κρατική τηλεόραση της Ρωσίας. «Πολεμούσα στη Μαριούπολη για πέντε με έξι εβδομάδες και τώρα βρίσκομαι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», προσθέτει.

Ο 48χρονος είναι ο δεύτερος Βρετανός στρατιώτης– σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα – που αιχμαλωτίστηκε πολεμώντας με τον ουκρανικό στρατό στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Shaun Pinner κατάγεται από το Bedfordshire της Αγγλίας, αλλά ζούσε στο Ντονμπάς από το 2018 και πολεμούσε – σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ – στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης μαζί με τον 28χρονο φίλο του Aiden Aslin.

Ex-British Army soldier Shaun Pinner, 48, was paraded on propaganda TV in Russia.



He was told his Ukrainian commanders wanted him to be killed as he fled a factory hideout in Mariupol.



WATCH HERE: pic.twitter.com/J4UnCJCevH