Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν με βαλλιστικούς πυραύλους το ιστορικό κέντρο της Οδησσού

Νέα πυραυλική επίθεση κατά της Οδησσού, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, έκανε την Παρασκευή (31.01.2025) ο στρατός της Ρωσίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 2 άτομα.

Ο στρατός της Ρωσίας επιτέθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους κατά το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, με τις αρχές της Ουκρανίας να αναφέρουν πως ακούστηκαν 3 εκρήξεις, μετά την προειδοποίηση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για εκτόξευση πυραύλων από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το OnAlert.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε τουλάχιστον δυο τραυματίες, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Χενάντι Τρουχάνοφ.

«Τα πλήγματα στόχευσαν απευθείας την πόλη, χτυπώντας κτίρια πολιτών. Ξανά και ξανά. Τα συστήματα αεράμυνας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ζημιές στο ξενοδοχείο Bristol, εμβληματικό κτίριο στην Οδησσό, χτισμένο τον 19ο αιώνα. Ένας από τους τραυματίες είναι υπάλληλος του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού Oleh Kiper.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1/ Why do I feel like we’re living in two separate realities?



One – where Russia is failing to achieve any meaningful military goals in Ukraine and resorts to mass terror, like today’s missile strike on Odesa.



And another—where people still pretend there’s a “quick diplomatic… pic.twitter.com/mquwI0Gti4 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 31, 2025

Odesa’s city center is under Russian ballistic missile attack right now. One crater is near the historic Bristol Hotel. How much more proof do we need that Russia only speaks the language of terror and must be met with adequate response? pic.twitter.com/bhrdwnBWEU — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 31, 2025

Russian missiles have just struck the very center of Odesa. Destruction reported across the city, including historic buildings.



The attack hasn’t stopped—right now, missiles continue to strike the city. pic.twitter.com/0DTQ5ii3vD — KyivPost (@KyivPost) January 31, 2025

Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν επίσης κοντά στο κτίριο της Όπερα, ένα γνωστό ορόσημο στο κέντρο της πόλης.