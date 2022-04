Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (28.4.2022) ότι ο κόσμος αναγνωρίζει πως η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της πραγματοποιώντας επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και αποθήκες της Ρωσίας.

«Η Ρωσία έχει επιτεθεί και δολοφονεί αμάχους. Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένων των πληγμάτων σε αποθήκες και βάσεις των δολοφόνων. Ο κόσμος αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» –όπως την αποκαλεί– που διεξάγει στην Ουκρανία.

