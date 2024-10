Πόλεμος στην Ουκρανία: Παιδί νεκρό και 29 τραυματίες στο Χάρκοβο από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα σε πολυκατοικία

Ένα παιδί σκοτώθηκε και 29 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (31.10.2024).

Η ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε εννιαόροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 23 τραυματίες, διευκρινίζοντας πως υπήρχαν ακόμη θύματα «κάτω από τα συντρίμμια».

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ ανέφερε πως οι έρευνες στο κτίριο «συνεχίζονταν».

Έκανε λόγο για «αρκετά μεγάλη ζημιά» εξαιτίας της «εχθρικής κατευθυνόμενης βόμβας», προειδοποιώντας πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο «κατάρρευσης» της πολυκατοικίας, θέτοντας «σε κίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων».

Αναφέρθηκε σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και παιδί, που είχαν παγιδευτεί «κάτω από τα συντρίμμια» και διαβεβαίωσε πως τα σωστικά συνεργεία «προσπαθούσαν να τους βγάλουν.

Russia struck a nine-story building in Kharkiv with a guided aerial bomb.



Tragically, there are casualties, including children, and more people may still be trapped under the rubble. All necessary emergency services are on site.



Partners see what happens every day. In these… pic.twitter.com/iVLJ6x5K4R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2024

«Η κατευθυνόμενη βόμβα που εξαπολύεται από αεροσκάφη, είναι όπλο με μεγάλη ισχύ που χρησιμοποιείται καθημερινά στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία», ανέφερε σε διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Άλλοι ένοικοι παγιδεύτηκαν στους ψηλότερους ορόφους του κτιρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Χαρκόβου, ο Ιχόρ Τερέχοφ, διευκρινίζοντας πως η βόμβα κατέστρεψε αρκετούς από τους συνολικά εννέα ορόφους.

Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν μία πελώρια τρύπα στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Kharkiv, Ukraine Struck from Russian Missiles – Random strikes on anyone for “Land” is absolutely insane that we’ve allowed this,this long!!!! No one even cares anymore too lol messed up!! You might care if Kamala wins and USA gets drafted over there https://t.co/3DBSq4Rubl pic.twitter.com/EZQNoeRsew — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) October 31, 2024

BREAKING – Kharkiv, Ukraine – Earlier Russian Missile strike on apartment complex – Random strikes not taking out “Terrorists” everyone’s a target With this war!!! pic.twitter.com/RQt94Yqfih — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) October 31, 2024

This is how the men cleared the cars with their hands for the passage of the rescue equipment.



Video: @place_kharkiv pic.twitter.com/x7p7qDtwNS — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) October 31, 2024

Το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε από τους δυτικούς συμμάχους του να αντιδράσουν στην επίθεση αυτή. «Κάθε απόφαση που καθυστερεί σημαίνει πως δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ρωσικές βόμβες (πλήττουν) την Ουκρανία. Από τις αποφάσεις τους εξαρτάται η ζωή συμπολιτών μας», επιχειρηματολόγησε.

Το Κίεβο απαιτεί από τους συμμάχους του στη Δύση να του δώσουν τη δυνατότητα να πλήττει στόχους βαθιά στη Ρωσία με τα όπλα που του έχουν διαθέσει.

Τον Μάιο, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε τομείς της περιφέρειας του Χαρκόβου, με διακηρυγμένο στόχο να δημιουργήσει ουδέτερη ζώνη ώστε να μειωθούν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος. Η επιχείρηση δεν είχε κάποιο απτό αποτέλεσμα.