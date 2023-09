Την παραίτησή του από την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας έκανε γνωστή σήμερα Δευτέρα (4.9.2023) ο Ολέκσιι Ρέζνικοφ, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα τον αντικαταστήσει έπειτα από σειρά σκανδάλων που έχουν πλήξει την εικόνα του υπουργείου.

«Υπέβαλα την επιστολή παραίτησής μου στον Ρουσλάν Στεφαντσούκ, πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter (πλατφόρμα Χ) ο Ολέκσιι Ρέζνικοφ, ο οποίος διατέλεσε στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας από τον Νοέμβριο του 2021.

«Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό και να εργαστώ για τον ουκρανικό στρατό τους τελευταίους 22 μήνες, την πιο δύσκολη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ολέκσιι Ρέζνικοφ στην ανάρτησή του.

