Την αποθέωση γνώρισαν δύο τραυματισμένοι στρατιώτες, όταν εμφανίστηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας.

Οι δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας επέστρεφαν τραυματισμένοι από το μέτωπο, όταν έγιναν αντιληπτοί από Ουκρανούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Οι πολίτες άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν «Δόξα στην Ουκρανία» και «Δόξα στους ήρωες» με τους στρατιώτες να τους κοιτούν συγκινημένοι. Σημειώνεται πως, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας από τους δύο έχει χάσει το χέρι του στον πόλεμο.

Δείτε το βίντεο της υποδοχής:

At the #Kyiv railway station, #Ukrainians greeted a wounded soldier of the National Guard with applause. pic.twitter.com/zLCQo8ehYz