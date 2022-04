Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε και επίσημα τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Μαριούπολη, μετά από σχεδόν 2 μήνες πολιορκίας της πόλης της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Σοϊγκού ενημέρωσε πως η Μαριούπολη είναι σε χέρια Ρωσικά, εκτός από το εργοστάσιο Azovstal που ακόμα αντιστέκονται οι εναπομείναντες Ουκρανοί, και εκεί έχουν καταφύγει και άμαχοι.

Αναφέρεται επίσης πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε να μην υπάρξει εισβολή στο εργοστάσιο, ωστόσο «να μην περνά τίποτα», θέλοντας προφανώς να τους αναγκάσει να παραδοθούν.

Μάλιστα ο διάλογος έχει καταγραφεί και αναρτήθηκε στα social media.

Shoigu tells Putin Mariupol has been taken. Only around 500 Ukrainian fighters remain holding out in the Azovstal plant, he says pic.twitter.com/m1owfXdYTJ