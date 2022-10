Τακτικός ελιγμός ή άτακτη υποχώρηση. Μόλις λίγα 24ωρα μετά τη φιέστα στη Μόσχα για την προσάρτηση στη Ρωσία των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας όπου έγιναν «δημοψηφίσματα», οι δυνάμεις του Κιέβου προελαύνουν στη Χερσώνα και λέγεται πως έχουν περάσει ήδη τον Δνείπερο!

Την προέλαση των δυνάμεων της Ουκρανίας στη Χερσώνα παραδέχτηκε αξιωματούχος που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή από τη Ρωσία. Είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πάρει τον έλεγχο ορισμένων οικισμών.

«Είναι τεταμένα τα πράγματα, ας το θέσουμε έτσι», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, επικεφαλής της ουκρανικής περιοχής της Χερσώνας και διορισμένος από τη Ρωσία, στην κρατική τηλεόραση.

«Εκεί όπου είναι ο (ταμιευτήρας) Καχόβκα, υπάρχει ένας οικισμός που ονομάζεται Ντουντσάνι… Είναι σε αυτή την περιοχή που υπάρχει πρόοδος και υπάρχουν οικισμοί που καταλαμβάνονται από ουκρανικά στρατεύματα», δήλωσε.

Το Ντουντσάνι, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ρωσικά στρατεύματα αντιμετώπισαν τις ουκρανικές δυνάμεις μία ημέρα νωρίτερα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι τηρούν σιγή ιχθύος για την κλίμακα της αντεπίθεσής τους στις νότιες περιοχές της χώρας, αλλά Ρώσοι μπλόγκερ έχουν αναρτήσει περιγραφές όπου αναφέρουν ότι ουκρανικά τεθωρακισμένα κινούνται κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου.

Kreshchenivka in the #Kherson region – under the control of the Armed Forces of #Ukraine



Also, Ukrainian troops are moving further to Berislav.



The RF Armed Forces are "withdrawing to convenient frontiers" and "waiting for reinforcements and help", but … they are not there. pic.twitter.com/DWRQdBWw8G