Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν με πυραύλους ένα εμπορικό κέντρο γεμάτο κόσμο στο Κρέμεντσουκ της Ουκρανίας, με τις Αρχές να φοβούνται ότι θα υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί ενώ οι πρώτες εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το κτήριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό κέντρο την ώρα του χτυπήματος των πυραύλων, σύμφωνα με τη DailyMail. «Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για απολογισμό.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Μελέτσκι, σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε πως μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς και πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του Reuters, επικαλούμενο τον αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Κίριλο Τιμοσένκο, ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Κρεμεντσούκ, μια βιομηχανική πόλη που μετρούσε 217.000 κάτοικους πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι η τοποθεσία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν τόνισε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κτίριο σε μια επίθεση στην πόλη. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Λουνίν.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε βίντεο μέσα από το εμπορικό κέντρο, μετά το χτύπημα, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

