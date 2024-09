Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκληρό βίντεο του CNN δείχνει την εκτέλεση Ουκρανών στρατιωτών ενώ παραδίδονται στους Ρώσους

Την αγριότητα του πολέμου στην Ουκρανία αποτύπωσε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε το CNN και δείχνει τη στιγμή που στρατιώτες της Ρωσίας εκτελούν εν ψυχρώ Ουκρανούς ενώ εκείνοι παραδίδονται.

Η εκτέλεση Ουκρανών στρατιωτών από Ρώσους έγινε στα τέλη Αυγούστου στην πόλη Ποκρόβσκ, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία έμπαινε σε νέα φάση και οι Ουκρανοί είχαν εισβάλει σε έδαφος της Ρωσίας, στο Κουρσκ.

Στα πλάνα που τράβηξε ουκρανικό drone φαίνονται καθαρά οι τρεις Ουκρανοί στρατιώτες να βγαίνουν από τα αναχώματά τους με τα χέρια σηκωμένα.

Δευτερόλεπτα αργότερα οι τρεις στρατιώτες έχουν ξαπλώσει μπρούμυτα στον δρόμο και δεν κουνιούνται καθόλου. Η σκόνη που έχει σηκωθεί από το έδαφος αποδεικνύει πως έχουν προηγηθεί πυροβολισμοί.

Δείτε το βίντεο της εκτέλεσης:

CNN released another footage showing that the #Russian Army soldiers executed three surrendering Ukrainian soldiers near Pokrovsk in eastern #Ukraine in August. The footage shows the soldiers with their hands on their heads before their execution. This is war crime.👇 pic.twitter.com/4lZ60OzIWq