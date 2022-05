Ρωσικό μέσο ενημέρωσης που καλύπτει δημοσιογραφικά τη στήλη πεσόντων της περιοχής, αποκάλυψε ότι ένας από τους καλύτερους και πιο διακεκριμένους ελεύθερους σκοπευτές του ρωσικού Στρατού, ο Λοχίας Σεργκέι Τσαρκόφ, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Ρώσος Λοχίας, από το Κράι Υπερβαϊκάλης, ήταν αρχηγός μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών και σκοτώθηκε κατά την διάρκεια επιχειρήσεων την Ουκρανία, όπως ανέφεραν χθες 17 Μαΐου οι στρατιωτικές αρχές της περιοχής.

Η ανακοίνωση της ιστοσελίδας Chita σχετικά με τον θάνατο του Ρώσου Λοχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος θεωρούνταν ο καλύτερος ελεύθερος σκοπευτής στην Ταξιαρχία, στην οποία υπαγόταν η στρατιωτική του μονάδα, ενώ το 2016 είε διακριθεί και μάλιστα νικήσει σε διεθνείς στρατιωτικούς διαγωνισμούς και ασκήσεις, όπως στο «Sniper Frontier». Οι αρχές του απένειμαν μετά θάνατον το μετάλλιο του Τάγματος του Θάρρους.

The Armed Forces of #Ukraine slain one of the best #Siberian snipers, the commander of the squad of a rifle company of snipers, Sergei Tsarkov from the Trans-Baikal Territory. pic.twitter.com/w0hV18jVPa