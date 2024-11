Πόλεμος στην Ουκρανία: «Στρατιώτες από την Βόρεια Κορέα ενεπλάκησαν σε μάχη στο Κουρσκ»

Μετά την επίσημη επιβεβαίωση του ΝΑΤΟ ότι στρατιώτες από την Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία για να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν σήμερα (06.11.2024) ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες ενεπλάκησαν σε μάχη στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές πηγές πληροφόρησης δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, πως για πρώτη φορά δυνάμεις από την Βόρεια Κορέα έλαβαν μέρος σε μάχη στις 4 Νοεμβρίου στην περιφέρεια Κουρσκ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν αν οι Βορειοκορεάτες υπέστησαν απώλειες και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπλοκή.

The first clashes between the Ukrainian Armed Forces and North Korean soldiers have already taken place in Russia’s Kursk Oblast, Ukraine’s Defense Minister Rustem Umerov confirmed on Nov. 5 in an interview with South Korean TV channel KBS.



North Korea deployed 11,000 troops… pic.twitter.com/VXgiaa0990