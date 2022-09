Για άλλους «πυρηνικό» και για άλλους διάγγλεμα ήττας. Το πρώτο τηλεοπτικό μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει μουδιάσει τη διεθνή κοινότητα. Το Κίεβο, πάλι, επιχείρησε να… τρολάρει τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Στο διάγγελμά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε μερική επιστράτευση και διεμήνυσε ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η πρώτη αντίδραση του Κιέβου ήρθε από τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι Ρώσοι που ζήτησαν την καταστροφή της Ουκρανίας κατέληξαν να πάρουν: 1. Επιστράτευση. 2. Κλειστά σύνορα, μπλοκαρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. 3. Φυλακή για λιποταξία. Όλα βαίνουν βάσει σχεδίου, σωστά; Η ζωή έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ», έγραψε, αρχικά, ο Ποντόλιακ στο Twitter.

