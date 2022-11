Πλήρη εκκένωση υπό τον φόβο ολικού μπλακ άουτ σχεδιάζει το Κίεβο, επίκεντρο του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, ετοιμάζονται 1.000 καταφύγια θέρμανσης που θα μπορούν, επίσης, να προστατέψουν τους αμάχους.

Η τεράστια πίεση που ασκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, να μπορεί να παρέχει το Κίεβο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι αποτέλεσμα του μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Μία τακτική, στην οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, έχει καταφύγει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή τα στρατεύματά του έχουν υποστεί επανειλημμένες ήττες στο πεδίο της μάχης,

Με το 40% της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας να έχει υποστεί ζημιά ή να έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, αξιωματούχοι στο Κίεβο φέρονται να σχεδιάζουν την εκκένωση των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων, στην περίπτωση ενός ολικού μπλακ άουτ.

Για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση του δικτύου, η εθνική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου, ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε επτά περιοχές.

NYT: Kiev Planning for Total Evacuation if It Loses Electricityhttps://t.co/n9wcSLIhnz