Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο από τη στιγμή που τα drones «δράκοι» ρίχνουν λιωμένο μέταλλο στην πρώτη γραμμή της Ρωσίας

«Έβρεξε φωτιά» στην πρώτη γραμμή της Ρωσίας, όταν τα drone – «δράκοι» της Ουκρανίας πέταξαν στις αντίπαλες θέσεις και εκτόξευσαν λιωμένο μέταλλο γνωστό ως θερμίτη.

Τα συγκλονιστικά πλάνα από τα «Dragon Drones» δημοσίευσε το υπουργείο άμυνας της Ουκρανίας και έδειξε την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει στα εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία.

Ο θερμίτης που είναι ένα καυτό μείγμα σκόνης αλουμινίου και οξειδίου του σιδήρου, μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως και 2.500 βαθμούς Κελσίου ανάλογα το μείγμα μετάλλων που θα χρησιμοποιηθεί.

Είναι ικανό να κάψει ό,τι βρήκε στο «διάβα» του.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, φαίνεται ο «δράκος» να πετά χαμηλά πάνω από δασική έκταση και να εκτοξεύει τον καταστροφικό θερμίτη.

Όταν το καυτό μείγμα φτάνει στο έδαφος, το μοναδικό πράγμα που αφήνει πίσω του είναι μέτωπα φωτιάς.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το δάσος έχει «τυλιχθεί» στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

Ukraine’s thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.



In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.



Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC