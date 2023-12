Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο των social media το τελευταίο 24ωρο, το οποίο φέρεται να καταγράφει την εν ψυχρώ εκτέλεση στρατιωτών από την Ουκρανία που έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι πολέμου από αυτούς της Ρωσίας.

Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό αναφέρεται και το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for thε Study of War – ISW), σημειώνοντας πως φέρεται να καταγράφηκε κοντά στο Ρομπότιν, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στην Ουκρανία και να δείχνει μια κατάφωρη παραβίαση των νόμων και των ηθών του πολέμου από τους στρατιώτες της Ρωσίας.

«Το βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία δείχνει Ρώσους στρατιώτες να πυροβολούν 3 Ουκρανούς στρατιώτες τους οποίους συνέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις σε μια δενδροστοιχία δυτικά του Βερμπόβε (ανατολικά του Ρομπότιν). Το βίντεο αργότερα απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να πυροβολεί ξανά από κοντά έναν ήδη νεκρό Ουκρανό στρατιώτη», αναφέρει το ISW, στο ενημερωτικό δελτίο της 27ης Δεκεμβρίου.

Η Ουκρανική Γενική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για τις ρωσικές δυνάμεις που – εκτός από τη δολοφονία εκ προμελέτης – παραβίαζαν τους νόμους και τα ήθη του πολέμου.

Another documented Russian war crime committed by Russian military between Verbove and Robotyne, Zaporizhzhia front. DeepState regarding Russian war crime:



“In the video, Russians shoot three soldiers of the Ukrainian Defense Forces. The footage shows that our soldiers were… pic.twitter.com/DKUK8hFCGB