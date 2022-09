Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρέθηκε στο Ιζιούμ πριν από μερικές μέρες, το συνέκρινε με τη Μπούτσα και τη Μαριούπολη. Ο ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε μετά την αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων.

Το Ιζιούμ ανακαταλύφθηκε από τον στρατό της Ουκρανίας πριν από μερικές μέρες, καθώς οι Ουκρανοί έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στην μαρτυρική πόλη και στο διάγγελμά του τα ξημερώματα της Παρασκευής (16.09.2022) αποκάλυψε ότι πως βρέθηκε κι εκεί ομαδικός τάφος.

Αξιωματούχος της ουκρανικής αστυνομίας, ο Σερχίι Μποτβίνοφ, δήλωσε στο Sky News ότι ανακαλύφθηκε ένας χώρος ομαδικής ταφής περίπου 440 ανθρώπων στο Ιζιούμ. Ορισμένα από τα θύματα πυροβολήθηκαν, άλλα σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς, υποστήριξε.

At least 440 graves in a mass grave in Izyum



This was told by the head of the investigative department Sergey Bolvinov.



Zelenskyy also spoke about mass graves in the city in an evening address. He noted that "all the necessary investigative actions" have already begun in Izyum. pic.twitter.com/nmXnFSHFXs