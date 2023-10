Ανεβαίνει ο αριθμός των ανθρώπων που πιστεύεται ότι κρατούνται αιχμάλωτοι στα τούνελ της Λωρίδας της Γάζας, καθώς ο στρατός του Ισραήλ σημείωσε ότι πλέον οι όμηροι από την επιδρομή της Χαμάς στα εδάφη της έφτασε τους 240.

Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει πως ο στρατός του Ισραήλ προχωρεί «μεθοδικά» μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος αποκλείει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

«Ο Τσαχάλ επεξέτεινε τη χερσαία είσοδό του στη Λωρίδα της Γάζας, την πραγματοποιεί κατά μετρημένα και πολύ ισχυρά στάδια, προχωρώντας μεθοδικά», δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον οποίο η «τρίτη φάση» της στρατιωτικής επιχείρησης έχει αρχίσει.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόνρικους επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί πως «τα ισραηλινά στρατεύματα βρίσκονται σε διάφορα τμήματα της βόρειας περιοχής της Λωρίδας της Γάζας».

«Έχουν εισέλθει βαριά τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μπουλντόζες», πρόσθεσε λέγοντας ακόμη ότι κατανοεί πως «η (ανθρωπιστική) κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε εμάς».

Η ισραηλινή επίθεση άρχισε σε αντίποινα για τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Είναι μια πολύ σκληρή δοκιμασία για τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι υποβάλλονται σε αδιάκοπους βομβαρδισμούς και από τις 9 Οκτωβρίου σε μια «πλήρη πολιορκία» με διακοπή των παραδόσεων νερού, τροφίμων και ηλεκτρικού.

«Η φούχτα των οχηματοπομπών που πήραν άδεια να περάσουν από τη Ράφα δεν είναι τίποτα σε σχέση με τις ανάγκες των πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα», κατήγγειλε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί.

Ο ίδιος ζήτησε μια «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει γίνει ζήτημα ζωής ή θανάτου για εκατομμύρια ανθρώπους».

Το ενδεχόμενο αυτό έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από τον Νετανιάχου. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις για να παραδοθούμε στη Χαμάς. Αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε.

