Σφοδρές μάχες συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας όπως και οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα η Χαμάς διαμηνύει ότι δεν θα αφήσει ελεύθερους «ζωντανούς» τους ομήρους που κρατά χωρίς «διαπραγματεύσεις».

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν σφοδρά αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ στη Χαν Γιούνις, νέο επίκεντρο του πολέμου, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, έτερη ένοπλη οργάνωση που δρα κυρίως στη Γάζα, έκανε λόγο για σκληρές μάχες σε τομέα της πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι ανατίναξε σπίτι μέσα στο οποίο ισραηλινοί στρατιώτες έψαχναν υπόγεια σήραγγα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα και χθες για «μανιασμένες» μάχες σε τομείς της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιούνις, όπου παλαιστίνιοι μαχητές «βγαίνουν από υπόγειες σήραγγες», πυροδοτούν «εκρηκτικά» και εκτοξεύουν «αντιαρματικές ρουκέτες».

«Δεν θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη, αλλά χρησιμοποιούμε μεγάλη δύναμη και εξασφαλίζουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών του ισραηλινού στρατού ξεπέρασε σήμερα τους 100 νεκρούς – έφθασε τους 101 -, ανέφερε το γενικό επιτελείο.

Ο πόλεμος ξέσπασε έπειτα από την έφοδο άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσαν την 7η Οκτωβρίου τρομοκράτες της Χαμάς σε τομείς του νότιου Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άμαχοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

