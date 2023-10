Η φρίκη του πολέμου ξετυλίγεται στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η σύγκρουση του Ισραήλ και των τρομοκρατών της Χαμάς συνεχίζεται με χιλιάδες θύματα. Το Ισραήλ – όπως όλα δείχνουν – ετοιμάζεται για μια χερσαία επιχείρηση, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει και στις δύο πλευρές.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.200, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Πάνω από 1.200 είναι και οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (11.10.2023) ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η Χαμάς είναι (ό,τι) το Ισλαμικό Κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε». Στο πλευρό του βρισκόταν ο επικεφαλής του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντς.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλο το βράδυ από και προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Israel’s PM Netanyahu says ‘every member of Hamas is a dead man’. pic.twitter.com/cHQJKUnW9N

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι απελευθέρωσε τρεις ομήρους: μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της. «Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία.

🚨 BREAKING

Al Jazeera: Al-Qassam brigades, military wing of Hamas, decided to let a woman and two children (taken hostage) go.

More news to follow. pic.twitter.com/3whIr30mPd