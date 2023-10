«Βάλαμε στην άκρη τις διαφορές μας για να πολεμήσουμε έναν εχθρό χειρότερο και από το ISIS», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο διάγγελμά του, ανακοινώνοντας την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ, το Πολεμικό Συμβούλιο που θα αντιμετωπίσει τη Χαμάς.

Στο διάγγελμά του προς τον λαό του Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης (11.10.2023), στο πλευρό των Μπένι Γκαντζ και Γιόαβ Γκάλαντ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι «αφήσαμε όλες τις άλλες έγνοιες μας στην άκρη, γιατί η ισορροπία στη χώρα μας κρέμεται από μια κλωστή», εξηγώντας τη σημασία του πολέμου κατά της Χαμάς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι το Ισραήλ «είχε να βιώσει τέτοια βαρβαρότητα από το Ολοκαύτωμα». Από τη μεριά του, ο αρχηγός του κόμματος Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντζ, δήλωσε ότι «στεκόμαστε εδώ ώμο με ώμο για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Λαέ του Ισραήλ, αφοσιωνόμαστε στον κοινό στόχο».

«Θα τελειώσουμε τη Χαμάς, όπως τελειώσαμε και το ISIS. Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος, όπως και η κυβέρνησή του. Κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει να θεωρείται νεκρό», είπε μεταξύ άλλων ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για αποκεφαλισμούς ανθρώπων από τη Χαμάς και ότι έκαιγαν ζωντανούς άμαχους.

'The people of Israel are united, and today its government is united'



Prime Minister Netanyahu shares gruesome new details of atrocities committed by Hamas while delivering first statement after the formation of an emergency government pic.twitter.com/sKelq6novl — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 11, 2023

«Όπως οι άνθρωποι από αριστερά και δεξιά, από την πόλη και το χωριό, βγαίνουν για να πολεμήσουν, οι αποφάσεις της κυβέρνησης θα λαμβάνονται επίσης από άτομα από διαφορετικά στρατόπεδα. Τώρα, είμαστε όλοι ένα στρατόπεδο – το στρατόπεδο του λαού του Ισραήλ», είπε από τη μεριά του ο Μπένι Γκαντζ.

Press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and MK Benny Gantz following the forming of a unity government.



Follow for updates. pic.twitter.com/3GovM0QaOO — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 11, 2023

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ ή αλλιώς το Πολεμικό Συμβούλιο, όπως θα λέγεται, θα έχει ως ηγέτες τους Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Γιόαβ Γκάλαντ και Μπένι Γκαντζ. Το κόμμα του Γκαντζ θα έχει 5 υπουργούς άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση και δεν θα προωθηθεί κανένα άλλο ζήτημα προς συζήτηση ή ψήφιση, παρά μόνο όσα αφορούν τον πόλεμο κατά της Χαμάς.

Όσα έγιναν στο πεδίο της μάχης

Με τον φόβο ο πόλεμος να «ανοίξει» σε δύο μέτωπα, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές το βράδυ της Τετάρτης στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή του κατά της Χαμάς, μετά την αρχική επίθεση των ισλαμιστών που τραυμάτισαν και σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους το Σάββατο.

Παράλληλα, το Ισραήλ δηλώνει «έτοιμο» για χερσαία επίθεση προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντεπίθεση του Ισραήλ ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή, αμέσως μετά την ομοβροντία των ρουκετών από τη Χαμάς στα νότια της χώρας, που σηματοδότησε την έναρξη ενός πολέμου που κρατάει εδώ και 5 ημέρες με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες αλλά και εκατοντάδες ομήρους στα χέρια των ισλαμιστών.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το βράδυ της Τετάρτης, στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 1.200 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 3,418, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταγραφεί 1.100 νεκροί και 5.339 τραυματίες ενώ στη Δυτική Όχθη γίνεται λόγος για 28 νεκρούς και 150 τραυματίες ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 5 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Αυτά τα νούμερα αφορούν μόνο τους αμάχους, καθώς η Χαμάς μετράει μέχρι στιγμής απώλειες 1.500 στρατιωτών στο Ισραήλ ενώ παράλληλα η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι έχει χάσει 189 στρατιώτες της και έχει ενημερώσει τις οικογένειες 60 ομήρων της Χαμάς.

וזו רק ההתחלה.

It’s just the beginning. pic.twitter.com/2cgHaxS9jh — Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023

Όσο το Ισραήλ «σφυροκοπά» τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς απαντάει με ρουκέτες ακόμα και στις μεγάλες πόλεις του Ισραήλ στα νότια και στο κέντρο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Μάλιστα, έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο Μπεντ Γκουριόν στην πόλη, το οποίο υπολειτουργούσε ούτως ή άλλως.

Συναγερμός σήμανε στα βόρεια του Ισραήλ αργά το απόγευμα, όταν ήχησαν οι σειρήνες πολέμου στη Χάιφα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τη Χαμάς να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος και να ταμπουρώνεται σε σπίτια και καταφύγια, αφού υπήρχαν φόβοι για άμεση εμπλοκή και της Χεζμπολάχ από τα σύνορα του Λιβάνου.

Israel warns People near northern border to switch off the lights and asks emergency civilian response teams to arm up. pic.twitter.com/E4pbX8NqdL — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 11, 2023

Ωστόσο, οι Αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως δεν υπήρξε ποτέ κάποια απειλή από τον Λίβανο και ότι οι σειρήνες πολέμου ήχησαν «πιθανότατα λόγω τεχνικού λάθους».

«Βόμβα» από τις ΗΠΑ: Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ τρεις μέρες πριν την επίθεση της Χαμάς

Μια «βόμβα» για το Ισραήλ και ιδίως για τον πρωθυπουργό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, επεφύλασσε η σημερινή συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ ΜακΚόλ, υποστήριξε πως η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τους κινδύνους πιθανής βίας «τρεις μέρες» πριν από την επίθεση της Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς τρεις ημέρες πριν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός», τόνισε ο ΜακΚόλ στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο ισχυρισμός του ΜακΚόλ αναμένεται να «στριμώξει» ακόμη περισσότερο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που ήδη δέχεται σφοδρή κριτική στο εσωτερικό της χώρας του για το πώς «πιάστηκε στον ύπνο» η θεωρητικά πανίσχυρη δύναμη, τόσο σε επίπεδο πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της άμυνας.

BREAKING: Egypt warned Israel three days before Hamas attack: senior US lawmaker



READ: https://t.co/3xSpSfS9VH pic.twitter.com/EjZXlPrhYC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 11, 2023

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ένα δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth (Ynet) ανέφερε ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου είχε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αγνόησε την προειδοποίηση και υποβάθμισε την απειλή.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού τότε χαρακτήρισε ανυπόστατο το δημοσίευμα.

«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»

«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»! Αυτό είναι το μήνυμα του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού που μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Fox News.

יש קבינט חירום. יש מלחמה בעזה. יש מתיחות שיא בצפון ויש גם 3 הרוגים ותשעה פצועים מירי חי בקוסרא ליד שכם. במשרד הבריאות הפלסטיני מדווחים כי ההרוגים מירי מתנחלים. pic.twitter.com/JJglM9XGh2 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 11, 2023

Το Ισραήλ είχε ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή του από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (7.10.2023), όταν η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ομοβροντία ρουκετών προς τα νότια της χώρας. Τώρα, φαίνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες να ισοπεδώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τι σημαίνει μια χερσαία επίθεση στη Γάζα; Τεράστιες απώλειες και μακροχρόνιες μάχες

Η προοπτική μιας πολεμικής σύγκρουσης του Ισραήλ στην καρδιά μιας ακραία πυκνοκατοικημένης περιοχής όπως η Γάζα, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την ομηρία Ισραηλινών από τη Χαμάς, φαντάζει τρομακτική, αναφέρει ανάλυση του AFP.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz — Trey Yingst (@TreyYingst) October 11, 2023

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

Ανταρτοπόλεμος πόλης

Ο ανταρτοπόλεμος επιβάλλει μάχες σώμα με σώμα, περιορίζει την ορατότητα, πολλαπλασιάζει τις παγίδες, δυσκολεύει την διάκριση ανάμεσα σε εμπολέμους και αμάχους, καθιστά άχρηστα τα τεθωρακισμένα.

Ο Άντριου Γκέιλερ, βρετανός πρώην αξιωματικός, αναλυτής του Janes, περιγράφει ένα «πεδίο μάχης 360 μοιρών, όπου η απειλή προέρχεται από παντού», από τους υπονόμους μέχρι τις στέγες, από τα υπόγεια μέχρι τις ψευδοροφές.

Israel is preparing for its own military casualties that will inevitably come after the ground offensive into Gaza.



They are setting up large make-shift hospitals in underground parking lots to protect them from drone and rocket strikes pic.twitter.com/dBkkOZPuDI — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2023

«Η εκκαθάριση κάθε ενός κτιρίου, πιθανώς παγιδευμένου, θα σημαίνει την ανάπτυξη μονάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μαζί με τον εξοπλισμό τους, σκάλες, σχοινιά, εκρηκτικά, και όλα αυτά κάτω από εχθρικά πυρά, ενδεχομένως σε πλήρες σκοτάδι», εξηγεί ο ειδικός.

Ισραηλινοί σε καταφύγιο / Φωτογραφία: Reuters

Επιπλέον, «υπάρχει ο εγγενής κίνδυνος των φίλιων πυρών», που συνδέεται με την διασπορά και την υψηλή κινητικότητα των εμπολέμων. Και «όπως έχει δείξει πλήθος συρράξεων εδώ και έναν αιώνα, η χρήση του πυροβολικού μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, όταν τα ερείπια μεταβάλλονται σε κάλυψη».

Το «μετρό της Γάζας»

Περί τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην Γάζα, υπό τις συνθήκες του ισραηλινού αποκλεισμού από το 2007. Ένας λαβύρινθος από πυκνοκατοικημένα στενά δρομάκια επάνω από ένα τεράστιο δίκτυο από υπόγεια τούνελ που ο ισραηλινός στρατός ονομάζει «το μετρό της Γάζας».

Εκατοντάδες τούνελ έχουν ανοιχτεί κάτω από την μεθόριο μήκους 14 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και το αιγυπτιακό Σινά για την κυκλοφορία των ενόπλων της Χαμάς, όπλων και άλλων προϊόντων λαθρεμπορίου. Πολλά έχουν καταστραφεί. Αλλά όχι όλα.

Ισραηλινοί σε καταφύγιο / Φωτογραφία: Reuters

Μετά το 2014, η Χαμάς έχει σκάψει υπόγεια περάσματα εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας.

Ένοπλοι της Χαμάς, εγκατεστημένοι σε βάθος 30 ή 40 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους κυκλοφορούν εκεί ελεύθερα προφυλαγμένοι από τις ισραηλινές επιδρομές. Εκτοξευτήρες ρουκετών είναι κρυμμένοι λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και έχουν την δυνατότητα να πεταχτούν χάρη σε ένα σύστημα αυτόματης καταπακτής, να βάλουν και να εξαφανιστούν και πάλι κάτω από την επιφάνεια.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε με σφοδρότητα αυτό το δίκτυο των τούνελ το 2021. Όμως, αν ένα τμήμα του δικτύου είναι γνωστό στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αλλά τμήματα παραμένουν μυστικά και είναι ικανά να περιπλέξουν σοβαρά τις επιχειρήσεις.

Πλεονέκτημα στον αμυνόμενο

Η Χαμάς «γνωρίζει τα τούνελ απέξω», λέει ο Κόλιν Κλαρ, διευθυντής ερευνών στο Soufan Center της Νέας Υόρκης. «Ορισμένα είναι πιθανότατα παγιδευμένα. Η προετοιμασία για πόλεμο σε τέτοιο περιβάλλον (…) χρειάζεται εκτεταμένη πληροφόρηση (…), πράγμα που οι Ισραηλινοί ίσως δεν διαθέτουν».

Και ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις μάχες σε ανοικτό έδαφος, ο αμυνόμενος – στην περίπτωσή μας η Χαμάς – διαθέτει σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα.

«Όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι μακροχρόνιο, δύσκολο και με μεγάλες απώλειες», προειδοποιεί ο Αλεξάντρ Γκρίνμπεργκ προσθέτοντας ότι υπάρχουν «ρομπότ και άλλα ειδικά μέσα που επιτρέπουν την είσοδο στα τούνελ».

Για την Χαμάς «είναι ένα πλεονέκτημα που μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα. Όταν εντοπισθούν τα τούνελ, μπορούν να σφραγιστούν μαζί με όσους είναι μέσα. Στην περίπτωση αυτή η διαταγή θα είναι “κανένα έλεος”».

«Η ισραηλινή κοινωνία δεν θα συγχωρήσει ποτέ»

Ένα ακόμη πρόβλημα θα βαρύνει στην χερσαία επιχείρηση: η Χαμάς έχει συλλάβει ομήρους δεκάδες πολίτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς, αλλά επίσης, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ξένους εργάτες και πιθανόν ισραηλινούς στρατιωτικούς.

«Αν η ζωή των ομήρων δεν αποτελέσει προτεραιότητα, αυτό η ισραηλινή κοινωνία δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Η πίεση της κοινής γνώμης είναι τεράστια και ο Νετανιάχου το γνωρίζει πολύ καλά», λέει η Σιλβέν Μπυλ, κοινωνιολόγος στο CNRS ειδικευμένη στο Ισραήλ.

«Όταν η ισραηλινή κοινωνία θα ζητήσει λογαριασμό θα υπάρχει αυτό : “δεν εγγυηθήκατε την ασφάλειά μας, επιστρέψτε μας τους ομήρους”», λέει.

Στην πραγματικότητα, το Τελ Αβίβ δεν είναι αυτήν την στιγμή σε θέση να διαπραγματευθεί, επισημαίνει ο Κόμπι Μάικλ, του think-tank INSS του Τελ Αβίβ. «Με όλη αυτή την θλίψη, όλο τον πόνο, το πρόβλημα των ομήρων δεν μπορεί να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα επιστρέψει στο πρόβλημα των ομήρων μόνο όταν η Χαμάς θα έχει ηττηθεί και θα βρίσκεται σε θέση αδυναμίας. Ούτε δευτερόλεπτο πριν».

Με πληροφορίες από Haaertz, AFP / Φωτογραφίες: Reuters