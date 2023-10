Άρον άρον εγκατέλειψε τη ζωντανή σύνδεση με το Sky News ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Έιλον Λέβι, καθώς ακούστηκαν οι σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ λόγω του νέου μπαράζ ρουκετών της Χαμάς κατά των πόλεων του Ισραήλ.

Ο Έιλον Λέβι μιλούσε στην παρουσιάστρια του Sky News, Τζέιν Σέκερ, έξω από το Τελ Αβίβ. Ξαφνικά, άρχισαν να ακούγονται οι σειρήνες λόγω του νέου μπαράζ ρουκετών της Χαμάς κατά των πόλεων του Ισραήλ, με τον ίδιο να βγάζει το ακουστικό του και να φεύγει από το στούντιο.

«Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε εν μέσω επίθεσης ρουκετών τώρα και πρέπει να εκκενώσω το στούντιο», είπε χαρακτηριστικά ο Έιλον Λέβι και αποχώρησε από τη ζωντανή σύνδεση. Η Τζέιν Σέκερ έδειξε κατανόηση προφανώς και τον ευχαρίστησε που της μίλησε ενώ του είπε χαρακτηριστικά «σε παρακαλώ, φύγε» για την προστασία του.

