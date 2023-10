Σειρήνες για επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες ηχούν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, ενώ τρόμος επικρατεί και στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Διακόπηκε και η συνεδρίαση της Κνεσέτ που ήταν σε εξέλιξη.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται σήμερα (17.10.2023) στη 10η ημέρα του και φαίνεται ότι οι ισλαμιστές θέλουν να πραγματοποιήσουν νέα σφοδρά χτυπήματα, αφού εκτόξευσαν ρουκέτες μέχρι και στην Ιερουσαλήμ, ενώ πραγματοποιείται συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου στην Κνεσέτ.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και οι ηγέτες του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ έτρεξαν στα καταφύγια, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιούσε τη Χεζμπολάχ να μην «δοκιμάσουν τη θέλησή μας».

«Μην κάνετε τα ίδια λάθη, απλά και μόνο επειδή το τίμημα που θα πληρώσετε αυτή τη φορά θα είναι πολύ μεγαλύτερο», είπε στην ομιλία του στην Κνεσέτ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η στιγμή της εκκένωσης της Κνεσέτ:

Members of Knesset rushing to shelters as rockets were launched towards Tel Aviv.



PM Netenyahu & other top Israeli officials are also in the building. pic.twitter.com/EwQHF8oBJO — Clash Report (@clashreport) October 16, 2023

WATCH: Rocket alert sirens sound in Jerusalem as lawmakers attend the opening of the winter session of the Knesset



Knesset Speaker Amir Ohana: "Siren?"

MK Merav Ben-Ari: "I think there's a siren"

Ohana: "Ok, everyone evacuate to the hallway" pic.twitter.com/Bpt4IAjTk2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 16, 2023

Το Iron Dome αναχαιτεί τις ρουκέτες πάνω από τη Πύλη της Χάιφας, στο κεντρικότερο σημείο της Ιερουσαλήμ

Warning sirens blare in Jerusalem as rockets fly over the city



The Israeli army has confirmed that alarms have been activated in Jerusalem and Tel Aviv ⤵️ pic.twitter.com/3fTxktSjEH — Anadolu English (@anadoluagency) October 16, 2023

Βίντεο από την Πύλη της Χάφα μετά τις σειρήνες:

Πιθανότατα πρόκειται για το μεγαλύτερο μπαράζ ρουκετών από τη Χαμάς στο Ισραήλ μετά το αρχικό του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο κόσμος ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ όσο ακούγονταν οι σειρήνες στην Ιερουσαλήμ

Footage showing an Explosion near Jerusalem as a result of a Rocket launched from the Gaza Strip. pic.twitter.com/VcAbxkYflN — OSINTdefender (@sentdefender) October 16, 2023

Οι πολίτες της Ιερουσαλήμ συνεχίζουν να ζουν την καθημερινότητά τους με τρόμο. Στην παραπάνω φωτογραφία, φαίνεται κόσμος σε σούπερ μάρκετ της ισραηλινής πρωτεύουσας, την ώρα που ηχούσαν οι σειρήνες και ακούγονταν εκρήξεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Πάνω από 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα και πάνω από 1.400 στο Ισραήλ. Εκατοντάδες μεταξύ αυτών είναι άμαχοι και παιδιά.