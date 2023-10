Ανατριχιαστικές σκηνές με τους τρομοκράτες της Χαμάς να ψάχνουν μανιωδώς για υποψήφια θύματά τους σε κιμπούτς καταγράφονται σε νέο βίντεο από τον πόλεμο στο Ισραήλ, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο ξεκινά με πλάνα των τρομοκρατών της Χαμάς να προσεγγίζουν ένα από τα κιμπούτς, που αιματοκύλισαν το Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, κρατώντας από οπλοπολυβόλα μέχρι RPG.

Η συνέχεια είναι συγκλονιστική, με τους τρομοκράτες να πυροβολούν τυφλά κατά σπιτιών και αυτοκινήτων. Μάλιστα, σοκαριστική είναι η σκηνή που καταγράφονται να μπαίνουν μέσα σε σπίτι οικογένειας, ψάχνοντας να δολοφονήσουν.

Τελικά, ο ένοπλος της Χαμάς που καταγράφει με κάμερα στη στολή του την επίθεση, πέφτει νεκρός στο έδαφος χτυπημένος από πυρά, ουρλιάζοντας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces.