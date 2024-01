Το πτώμα ενός ομήρου από το Ισραήλ που φέρεται να έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, μεταφέρθηκε και κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η κοινότητα του κιμπούτς του.

Ο 38χρονος Ταμίρ Αντάρ θεωρείτο ότι βρισκόταν στη ζωή και ότι ήταν όμηρος στο παλαιστινιακό έδαφος, αλλά ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε την ημέρα της επίθεσης από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κιμπούτς Νιρ Οζ.

«Από τότε, το πτώμα του κρατείται στη Γάζα», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Ταμίρ Αντάρ ήταν ένας από τους περίπου 250 ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι στις ισραηλινές συνοριακές πόλεις και τις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στις 7 Οκτωβρίου.

Η γιαγιά του ήταν επίσης ανάμεσά τους, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με περίπου 100 άλλους ομήρους, κάποιοι από τους οποίους σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Νιρ Οζ ήταν ένα από τα κιμπούτς που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση της Χαμάς. Περισσότεροι από 70 από τους 400 κατοίκους της κοινότητας απήχθησαν, ο υψηλότερος αριθμός για μία κοινότητα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι τρεις Ισραηλινοί αγνοούμενοι από τις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ανεβάζοντας σε 132 τον αριθμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 24 από αυτούς είναι νεκροί και τα πτώματά τους βρίσκονται ακόμα στη Γάζα.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος από τη Λωρίδα της Γάζας.

