Χιλιάδες άμαχοι, γυναίκες και παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από το Σάββατο τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη, μετά την επίθεση της Χαμάς και τον ανηλεή βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο στο X (το πρώην Twitter).

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε πως οι νεκροί «ξεπέρασαν τους 1.000», ενώ άλλοι 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους.

Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

