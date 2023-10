Την ώρα που οι βομβαρδισμοί από και προς τη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, η Χαμάς έκανε γνωστό πως 9 αιχμάλωτοι από το Ισραήλ που κρατούνταν σε εδάφη της Γάζας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών το τελευταίο 24ωρο.

Στην ανακοίνωση που ανάρτησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κασάμ της Χαμάς στο Telegram υποστηρίζουν ότι οι όμηροι από το Ισραήλ σκοτώθηκαν «λόγω των σιωνιστικών βομβαρδισμών στις περιοχές όπου έμεναν». Σημειώνεται πως ο αριθμός των νεκρών στην Παλαιστίνη εκτοξεύτηκε τις τελευταίες ώρες και ξεπέρασε τους 2.200.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρήκε πτώματα αγνοούμενων πολιτών κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς η 7η ταξιαρχία του στρατού του Ισραήλ προέλαυνε προς τα σύνορα. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τους ίδιους αιχμαλώτους που ανακοίνωσε ως νεκρούς η Χαμάς.

Σημειώνεται πως στις 4 το μεσημέρι έληξε πλέον και επίσημα το τελεσίγραφο, που είχε δώσει το Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ κάλεσε τους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Οι άμαχοι της Γάζας φεύγουν με όποιο τρόπο μπορούν. Γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, παιδιά και κατοικίδια ακολουθούν τον δρόμο της προσφυγιάς. Κάποιοι κουβαλούν ό,τι μπορούν από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι παίρνουν μαζί τους κοπάδια με πρόβατα.

Όσοι έχουν την πολυτέλεια ενός οχήματος κατάφεραν και φόρτωσαν τα αυτοκίνητά τους, αρκετοί χρησιμοποιούν κάρα με άλογα, ενώ οι περισσότεροι κινούνται πεζή.

