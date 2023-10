Τραγική κατάληξη φαίνεται να είχε η υπόθεση της απαγωγής μιας γυναίκας με καταγωγή από το Ισραήλ και τη Γερμανία από μέλη της Χαμάς χθες (7.10.2023) μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, ενώ αγωνία υπάρχει για άλλη κοπέλα που έπεσε κι αυτή στα χέρια των Παλαιστίνιων.

Οι δυο κοπέλες διασκέδαζαν σε φεστιβάλ στη Γάζα. Χάθηκαν από εκεί και λίγο αργότερα άρχισαν να κυκλοφορούν βίντεο στα social media στα οποία φαινόταν να έχουν απαχθεί από Παλαιστίνιους μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Το σώμα της 30χρονης Ισραηλινογερμανίδας Shani Louk εμφανίζεται μόνο με τα εσώρουχα σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος με στρατιώτες της Χαμάς.

Οι Παλαιστίνιοι δείχνουν να μεταφέρουν το σώμα ως τρόπαιο. Το σώμα δείχνει άψυχο και αυτό έκανε τις αρχές του Ισραήλ να θεωρήσουν νεκρή την άτυχη γυναίκα.

Αρχικά πάντως, δεν είχε γίνει γνωστή η ταυτότητά της. Άνθρωποι όμως, που ήξεραν την 30χρονη κατόρθωσαν να την αναγνωρίσουν από τα ράστα μαλλιά της, αλλά και ένα τατουάζ που είχε.

