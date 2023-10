Φόβους για το ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου στο Ισραήλ σε όλη τη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Άντονι Μπλίνκεν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καυτηρίασε τη στάση του Ιράν να υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ στις επιθέσεις της κατά του Εβραϊκού κράτους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν από την πλευρά τους την εκτόνωση της έντασης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στο ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «διαβλέπει μία δυναμική κλιμάκωσης στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, κυρίως εξαιτίας των ενεργειών του Ιράν και των οργανώσεων τις οποίες υποστηρίζει, στην ευρύτερη περιοχή», όπως η Χεζμπολάχ αλλά και η Χούθι.

Στην ίδια συνέντευξη ο Άντονι Μπλίνκεν πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως περισσότεροι όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, στον απόηχο της πρόσφατης απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από κύκλους εντός του Ισραήλ που την καλούν να εξαπολύσει προληπτικό χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ, ενδεχόμενο που δεν βρίσκει σύμφωνες τις ΗΠΑ, που εκτιμούν πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση.

Ανάλογη αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, συμβούλευσε τον Νετανιάχου να αποφύγει τη διεύρυνση του πολέμου που θα ακολουθούσε έπειτα από ένα προληπτικό χτύπημα.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μη διανοηθεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου σε αυτή τη φάση.

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με όσα είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, θα οδηγούσε σε ισραηλινές αντεπιθέσεις «ασύλληπτου» μεγέθους.