Μεγάλη είναι η αγωνία για τους ομήρους που κρατούν οι τρομοκράτες της Χαμάς μετά την εισβολή τους στο Ισραήλ.

Μεταξύ αυτών και η Μία Σεμ, μια νεαρή από το Ισραήλ που έχουν χαθεί τα ίχνη της από τις 7 Οκτωβρίου όταν και την άρπαξαν από το μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα η Χαμάς ανέβασε το πρώτο βίντεο στο Telegram με κάποιον από τους Ισραηλινούς που κρατά ομήρους στον παλαιστινιακό θύλακα

Όπως αναφέρει η New York Post πρόκειται για μια 21χρονη Γαλλοϊσραηλινή και μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο η οικογένεια της δεν ήξερε αν η κοπέλα ήταν νεκρή ή ζωντανή – αλλά φοβόταν ότι είχε απαχθεί.

Σύμφωνα με την μητέρα της Κέρεν Σεμ της είχε πει η κόρη της ότι θα πήγαινε «σε ένα πάρτι στα νότια» στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε την κάλεσε πολλές φορές στο τηλέφωνο, αλλά δεν πήρε ποτέ απάντηση.

Στο βίντεο των 60 δευτερολέπτων, φαίνεται μια χλωμή Σεμ να δέχεται θεραπεία για ένα τραύμα στο χέρι, καθώς κάποιος εκτός κάμερας τυλίγει τον αγκώνα της με έναν επίδεσμο.

«Είμαι η Μία Σεμ, είμαι 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στην περιοχή Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με μετέφεραν στο νοσοκομείο εδώ για τρεις ώρες. Με φρόντισαν και μου παρείχαν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», λέει στο βίντεο.

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.



Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.



She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.



“I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR