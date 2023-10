Νέες ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς υπάρχουν αναφορές για εχθροπραξίες μεταξύ Ιερουσαλήμ και Λιβάνου με επιθέσεις εκατέρωθεν από νωρίς σήμερα Κυριακή (8.10.2023) το πρωί.

Πιο αναλυτικά, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι το πυροβολικό έπληξε τα νότια της χώρας ως απάντηση σε πυρά που προέρχονταν από αυτή την περιοχή. «Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.

Σύμφωνα με αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ, ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει έτοιμος «για παν ενδεχόμενο» μετά την απάντησή του στα πυρά από τον νότιο Λίβανο ενώ η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα θέρετρα της περιοχής.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε και νέα επίθεση από Λίβανο έγινε κατά μιας θέσης με ραντάρ του ισραηλινού στρατού.

BREAKING: Rocket attack from southern Lebanon reportedly targeted an Israeli radar installation — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είχε αρχίσει να «βράζει» πριν την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς με την ομοβροντία ρουκετών χθες το πρωί. Ο στρατός του Λιβάνου έριξε δακρυγόνα σε στρατιώτες του Ισραήλ στα σύνορα των δυο χωρών την περασμένη Παρασκευή και τώρα φαίνεται ότι παίρνει ανοιχτά το μέρος της Χαμάς.

Μέλη του λιβανέζικου στρατού στα σύνορα με το Ισραήλ

BREAKING: Israel is shelling positions in southern Lebanon — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Σχεδόν 5.000 έφεδροι φεύγουν από την Ελλάδα για το Τελ Αβίβ

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προγραμματίζει να στείλει αεροπλάνα στη χώρα μας ώστε οι ισραηλινοί έφεδροι που ζουν εδώ να στρατευθούν και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα έχει προγραμματίσει γύρω στις 20 πτήσεις από την Αθήνα στο Τελ Αβίβ, οι οποίες θα μεταφέρουν σχεδόν 5.000 εφέδρους στη χώρα ώστε να παρουσιαστούν στον στρατό και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιστράτευση των εφέδρων του ισραηλινού στρατού έχει ξεκινήσει από χθες Σάββατο (7.10.2023), από την πρώτη στιγμή που η ομοβροντία ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ συνεχίστηκε με εισβολή των ισλαμιστών στα ισραηλινά εδάφη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πούλμαν γεμάτα εφέδρους να φτάνουν στις στρατιωτικές βάσεις και στα πεδία μάχης, προκειμένου να ενισχυθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Χαμάς, για τον οποίο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι «θα έχει διάρκεια αλλά θα νικήσουμε».

BREAKING: Israeli embassy in Greece is starting to arrange flights to take thousands of Israeli reservists currently in Greece back to Israel to assist in Gaza war — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Περισσότεροι από 480 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι νεκροί – Συνεχίστηκαν και μες στη νύχτα οι εχθροπραξίες

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σφυροκοπώντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Buses carrying Israeli Reservists have begun to arrive at Bases in the South of the Country. pic.twitter.com/MrcTNLuSuD — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βορειοανατολικά).

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.700 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε ερειπωμένα και ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες. Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

BREAKING: BBC reports that Hamas spokesman says the group had 'direct backing for the attack from Iran' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023

Μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σκόρπισαν τον όλεθρο χθες Σάββατο σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, εξαπολύοντας μια ευρείας κλίμακας επίθεση κατά την οποία σκότωσαν περισσότερους από 250 Ισραηλινούς και απήγαγαν δεκάδες άλλους, μεταφέροντας ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ πριν από 50 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους.

«Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Σε ομιλία του, ο Ισμαήλ Χανίγια διατύπωσε απειλές για το τέμενος Αλ Ακσά, καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Γάζας και τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών. «Πόσες φορές σας προειδοποιήσαμε ότι οι Παλαιστίνιοι διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς εδώ και 75 χρόνια, ωστόσο αρνείστε να αναγνωρίσετε τα δικαιώματα του λαού μας;», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ισχυρές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή περιοχές στις οποίες είχαν διεισδύσει χθες μαχητές της Χαμάς. Αργά το βράδυ, απελευθέρωσαν ομήρους στο κιμπούτς Μπεερί και στην πόλη Οφακίμ, σκοτώνοντας τους εισβολείς. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε ωστόσο πως οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση τρομοκρατών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για φιάσκο των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, καθώς η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς αιφνιδίασε τους πάντες. «Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει και γιατί αιφνιδιαστήκαμε», σχολίασε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, διαβεβαιώνοντας πως «θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας ενωμένοι».

Το συμβούλιο ασφαλείας που συγκάλεσε εκτάκτως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου άναψε το πράσινο φως για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και διοικητικών στόχων της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ. Παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και οι προμήθειες καυσίμων και αγαθών.

Ο Οσάμα Χαμντάν, ηγέτης της Χαμάς στον Λίβανο, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η επίθεση του Σαββάτου θα υποχρεώσει τα αραβικά κράτη να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» στην περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ καίγονται σε πορεία υποστήριξης των Παλαιστίνιων στη Βαγδάτη

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι «ακλόνητη και δεδομένη». Η ΕΕ και πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών «καταδίκασαν σθεναρά» τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Πορεία υποστήριξης των Παλαιστίνιων στην Κωνσταντινούπολη

Το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, χαιρέτισε τις επιθέσεις της Χαμάς. Σε Λίβανο, Ιράκ, Συρία και Υεμένη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, με σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ να πυρπολούνται από διαδηλωτές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC, Times of Israel, Al Jazeera / Φωτογραφίες: Reuters