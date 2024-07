Πόλεμος στο Ισραήλ: Τέσσερις νεκροί από νέο χτύπημα σε σχολείο στη Γάζα

Στόχος επίθεσης του Ισραήλ έγινε σχολείο που διαχειρίζεται το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (07.072.2024) στη Γάζα σε βομβαρδισμό του Ισραήλ, που γι’ άλλη μία φορά στοχοποίησε σχολείο όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως έπληξε «τρομοκράτες».

«Άλλη μία μέρα. Άλλος ένας μήνας. Άλλο ένα βομβαρδισμένο σχολείο»!

Αυτό κατήγγειλε μέσω X (πρώην Twitter) ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

#Gaza

Another day.

Another month.

Another school hit.



Once again, @UNRWA school hit by the Israeli Forces.

The school, in the Middle Areas, was home to nearly 2,000 internally displaced, dozens of casualties were reported.



Since the war began, nine months ago today:



-…