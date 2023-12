Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεσολαβητές από Κατάρ και Αίγυπτο συνεχίζουν να εργάζονται για την ανακωχή στη Γάζα παρά την επανάληψη των μαχών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

“Οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συνεχίζονται”, τόνισε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, έπειτα από μια νύχτα εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Η μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, επέτρεψε την επίτευξη της συμφωνίας για ανακωχή και την παράτασή της δύο φορές.

Η ισχύς της ανακωχής για 7 ημέρες εξέπνευσε σήμερα το πρωί και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι “παραβίασε τη συμφωνία” και “έριξε ρουκέτες“.

Η παύση αυτή επέτρεψε την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τριπλάσιου αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές στο Ισραήλ, όπως και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος.

It has only been an hour since the “ceasefire” ended and we’re already getting the worst possible footage out of Gaza. pic.twitter.com/JQi0zyeL6U