Politico: Ο Τραμπ φτιάχνει λίστα για «άτακτους» και «συμμάχους» του στο ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος έχει φτιάξει κάτι σαν μια «κακή και καλή» λίστα με χώρες του ΝΑΤΟ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τιμωρήσει τους συμμάχους που αρνήθηκαν να τον υποστηρίξουν στον πόλεμο του Ιράν.

Η προσπάθεια, την οποία ανέπτυξαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, πριν από την επίσκεψη του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των μελών στη συμμαχία και τα κατατάσσει σε επίπεδα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο άμυνας των ΗΠΑ που γνωρίζει το σχέδιο που μίλησαν στο POLITICO.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι το τελευταίο σημάδι ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του.

Και είναι ένα ακόμη σημείο πίεσης στην ολοένα και πιο φθαρμένη συμμαχία, η οποία έχει πληγεί από τις επιθέσεις του Τραμπ – από την προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία μέχρι την προειδοποίησή του για πλήρη αποχώρηση από τη συμμαχία.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ παρουσίασε την ευρεία ιδέα τον Δεκέμβριο του 2025. «Σύμμαχοι που αναβαθμίζονται, το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ειδική μας χάρη», είπε. «Οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση κρατάει κρυφές τυχόν λεπτομέρειες καθώς σχεδιάζει επιλογές, σύμφωνα με τις πηγές. Και οι αξιωματούχοι έχουν παράσχει ελάχιστη σαφήνεια σχετικά με το ποιες μπορεί να είναι οι χάρες ή οι συνέπειες.

«Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες… όσον αφορά την τιμωρία κακών συμμάχων», δήλωσε ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι, έμεινε ανώνυμος για να συζητήσει ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα. «Η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά τιμωρεί κυρίως τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι;»

Ο Λευκός Οίκος έκανε σαφή την απογοήτευσή του με τους συμμάχους. «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για τους λεγόμενους συμμάχους μας, οι χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατεύματα δεν ήταν εκεί για εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, αναφερόμενη στο όνομα του Πενταγώνου για την επιχείρηση. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του για αυτή την άδικη δυναμική και, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.