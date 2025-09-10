Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πολωνία: Εντοπίστηκαν θραύσματα πυραύλου μετά την εισβολή ρωσικών drones

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν θραύσματα πυραύλου στο έδαφός της μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones
Πολωνός στρατιώτης
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Kacper Pempel

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη (09–10.09.2025), η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που πετούσαν πάνω από το έδαφός της. Το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 7 drones και συντρίμμια πυραύλου αγνώστου προέλευσης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημη αναφορά για είσοδο πυραύλου στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα ζητήσει επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή των ρωσικών drones. Το άρθρο αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν άμεσα σε διαβουλεύσεις με τους συμμάχους τους, όταν θεωρούν ότι απειλείται η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική τους ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, 19 drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Τρία έως τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν, ωστόσο τα συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κατοικίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Προκαλεί Iσραηλινός πρεσβευτής για τους βομβαρδισμούς στη Ντόχα: «Θα πετύχουμε τους ηγέτες της Χαμάς την επόμενη φορά»
«Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν», σχολίασε με καυστικό τρόπο λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο χτύπημα με τους 6 νεκρούς
Καπνός μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ
Ιδρύεται το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026 - Συγχωνεύονται Κεντ και Γκρίνουιτς
Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται ξεχωριστά και τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς
Φοιτητές
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες πυροσβέστες: «Είστε έμπνευση για όλους μας» είπε στον υποπύραρχο Νικόλαο Παΐσιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα λόγια της: «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι»
Ο πυροσβέστης Νικόλαος Παΐσιος
1
Νέα βίντεο από τη στυγερή δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Η απάθεια των επιβατών σοκάρει
Επιβάτες αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο - Η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε τρένο στις ΗΠΑ από έναν άνδρα με βεβαρυμένο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
14
Newsit logo
Newsit logo