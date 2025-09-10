Πολωνία: Εντοπίστηκαν θραύσματα πυραύλου μετά την εισβολή ρωσικών drones

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη (09–10.09.2025), η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που πετούσαν πάνω από το έδαφός της. Το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 7 drones και συντρίμμια πυραύλου αγνώστου προέλευσης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημη αναφορά για είσοδο πυραύλου στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα ζητήσει επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή των ρωσικών drones. Το άρθρο αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν άμεσα σε διαβουλεύσεις με τους συμμάχους τους, όταν θεωρούν ότι απειλείται η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική τους ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, 19 drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Τρία έως τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν, ωστόσο τα συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κατοικίες.