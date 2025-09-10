Κόσμος

Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της – Τι προβλέπει

Reuters: Στην επιχείρηση αναχαίτισης των ρωσικών drones συμμετείχαν πολωνικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά AWACS και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού
Στρατιώτες σε πόλη της Πολωνίας από όπου πέρασαν ή καταρρίφθηκαν ρωσικά drones
Στρατιώτες σε πόλη της Πολωνίας από όπου πέρασαν ή καταρρίφθηκαν ρωσικά drones / Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του ήταν πιθανότατα μια «πρόκληση μεγάλης κλίμακας» και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει.

Τώρα ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να «διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία το βράδυ της Τρίτης (09/09/25) και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τρία ή τέσσερα καταρρίφθηκαν προκαλώντας όμως υλικές ζημιές σε κατοικίες. 

Σπίτι έχει υποστεί ζημιές στην Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικού drone
Σπίτι έχει υποστεί ζημιές στην Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικού drone / Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Τόσο η πολωνική όσο και η ΝΑΤΟϊκή αεράμυνα κινητοποιήθηκαν καθώς drones παραβίασαν «επανειλημμένα» τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της Ουκρανίας. Αυτά που αποτελούσαν απειλή «εξουδετερώθηκαν» και οι έρευνες για τον εντοπισμό των σημείων συντριβής τους συνεχίζονται – με τους ανθρώπους να προειδοποιούνται να μην πλησιάζουν τα συντρίμμια σε περίπτωση που περιέχουν επικίνδυνο υλικό.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών.

“… Η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48 ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών”, είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Συμμετείχε στην επιχείρηση η Ολλανδία

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια “απαράδεκτη παραβίαση” του πολωνικού εναέριου χώρου. “Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους”, δήλωσε ο Σόοφ στο X. “Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη”, πρόσθεσε. “Αποδεικνύει γι΄άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια”, συνέχισε.

Ο Σόοφ είπε πως εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. “Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ’, είπε ο Σόοφ.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή του ΝΑΤΟ που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη μπορούν να φέρουν ένα θέμα υπόψη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (Συμβούλιο ή NAC – το κύριο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ) και να το συζητήσουν με τους Συμμάχους. Το κύριο φόρουμ για πολιτικές διαβουλεύσεις είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Το NAC είναι η κύρια επιτροπή λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας, λόγω της προεδρίας του, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται επίσης σε τακτική βάση σε άλλα φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών και των ομάδων εργασίας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά τα όργανα αντλούν την εξουσία τους από το Συμβούλιο.

Το άρθρο 4 αναφέρει: “Τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη”.

Οποιαδήποτε χώρα μέλος μπορεί να επικαλεστεί επίσημα το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Μόλις γίνει επίκληση, το θέμα συζητείται και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης εκ μέρους της Συμμαχίας. Όποιο και αν είναι το σενάριο, οι συνάδελφοι που κάθονται γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου ενθαρρύνονται να αντιδράσουν σε μια κατάσταση που τους γνωστοποίησε μια χώρα μέλος.

Από τη δημιουργία της Συμμαχίας το 1949, το Άρθρο 4 έχει επικληθεί επτά φορές. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιδρύεται το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026 - Συγχωνεύονται Κεντ και Γκρίνουιτς
Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται ξεχωριστά και τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς
Φοιτητές
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες πυροσβέστες: «Είστε έμπνευση για όλους μας» είπε στον υποπύραρχο Νικόλαο Παΐσιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα λόγια της: «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι»
Ο πυροσβέστης Νικόλαος Παΐσιος
1
Νέα βίντεο από τη στυγερή δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Η απάθεια των επιβατών σοκάρει
Επιβάτες αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο - Η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε τρένο στις ΗΠΑ από έναν άνδρα με βεβαρυμένο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
8
Ανάλυση Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης
Ποτέ ξανά ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ασκήσει τόσο άμεση επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις – Οι ηγέτες της ΕΕ, ανίκανοι να επιβάλουν την αυθεντία τους, φαίνεται να έχουν αποδεχθεί να παραχωρήσουν έδαφος στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
