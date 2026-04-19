Πολωνία: Η αστυνομία ανακάλυψε 148 πύθωνες σε πολυκατοικία

Όχι έναν, ούτε δύο αλλά συνολικά 148 πύθωνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε πολυκατοικία στην Κρακοβία, στη νότια Πολωνία, όταν κλήθηκε η αστυνομία μετά από αναφορές για ένα φίδι που κρυβόταν σε ένα κλιμακοστάσιο.

Οι αρχές στην Κρακοβία ανταποκρίθηκαν σε μια ασυνήθιστη που ανέφερε πως ένα φίδι βρέθηκε σε ένα κτίριο στην πόλη της Πολωνίας. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι «ένας ασυνήθιστος ένοικος» βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο.

Οι αστυνομία και οι πυροσβέστες ανέλαβαν να «πιάσουν» το ερπετό. Το συνέλαβαν και το παρέδωσαν στις υπηρεσίες ευημερίας των ζώων. Σύμφωνα με τοπικό ΜΜΕ, το ερπετό ήταν ένας πύθωνας μήκους μισού μέτρου και βρέθηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων.

«Φάρμα» φιδιών

Η ανακάλυψη του πρώτου φιδιού οδήγησε τους αστυνομικούς να επιθεωρήσουν άλλα δωμάτια του κτιρίου, όπου βρήκαν και εξασφάλισαν 148 πύθωνες. Ο άνδρας που γνώριζε την υπόθεση ισχυρίστηκε ότι στις εγκαταστάσεις λειτουργούσε «φάρμα» φιδιών.

Αφού οι υπηρεσίες ευημερίας των ζώων διενήργησαν ελέγχους, διαπίστωσαν παρατυπίες καθώς «τα φίδια κρατούνταν κατά παράβαση του νόμου», ανέφερε η αστυνομία. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εάν επιβεβαιωθούν οι παραβάσεις, οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια.

Ο σφαιρικός πύθωνας είναι ένα είδος μη δηλητηριώδους φιδιού που προέρχεται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια φίδια στον κόσμο λόγω της ήρεμης ιδιοσυγκρασίας του και του διαχειρίσιμου μεγέθους του: συνήθως δεν ξεπερνά τα 150 εκατοστά σε μήκος.