Η υπερανάπτυξη τοξικών φυκιών που συνδέεται με τη βιομηχανική ρύπανση είναι η πιθανότερη αιτία για τους μαζικούς θανάτους ψαριών στον ποταμό Όντερ στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (19.08.2022) ένα γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Από τα τέλη Ιουλίου στον ποταμό αυτό, στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία, έχουν πεθάνει εκατοντάδες ψάρια, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά στις αρχές και των δύο χωρών που δηλώνουν ότι εργάζονται «ακατάπαυστα» για να εντοπίσουν τι φταίει.

Το Ινστιτούτο Οικολογίας Γλυκών Νερών και Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων του Λάιμπνιτς ανέφερε σήμερα ότι το είδος Prymnesium parvum (χρυσοφύκη) εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν πρόσφατα από τον ποταμό.

«Όταν ο συγκεκριμένος τύπος φυκιών εντοπίζεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως συμβαίνει με τα δείγματα από τον Όντερ, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση τοξινών» είπε η Ελίζαμπετ Βάργκα, του Πανεπιστημίου της Βιέννης, η οποία ηγήθηκε της ανάλυσης των δειγμάτων. Έτσι οι επιστήμονες, υποθέτουν ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των φυκιών αυτών και του θανάτου των ψαριών.

