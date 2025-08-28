Πολωνία: Σοκαριστική συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F16 – Νεκρός ο πιλότος

Κόσμος

Βίντεο κατέγραψαν την ανατριχιαστική «βουτιά» του αεροσκάφους
Αεροσκάφος πιάνει φωτιά

Τραγωδία συνέβη στην Πολωνία, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος F16 συνετρίβη με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του πιλότου.

Τα πλάνα από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλούν σοκ καθώς το μαχητικό αεροσκάφος φαίνεται να χάνει ύψος μέχρι τη συντριβή του στο έδαφος με τον πιλότο να είναι ανήμπορος να αντιδράσει.

Αμέσως μετά την συντριβή το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

 

Το δυστύχημα έγινε σήμερα, Πέμπτη 28.08.2025 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ στην κεντρική Πολωνία.

 

Το F16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

