Πολωνία: Σοκαριστική συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F16 – Νεκρός ο πιλότος

Τραγωδία συνέβη στην Πολωνία, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος F16 συνετρίβη με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του πιλότου.

Τα πλάνα από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλούν σοκ καθώς το μαχητικό αεροσκάφος φαίνεται να χάνει ύψος μέχρι τη συντριβή του στο έδαφος με τον πιλότο να είναι ανήμπορος να αντιδράσει.

Αμέσως μετά την συντριβή το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Polish F-16 fighter jet crashes during training flight in Radom.



Firefighters are working at the scene.



pic.twitter.com/fU5LFOzqs1 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025

Το δυστύχημα έγινε σήμερα, Πέμπτη 28.08.2025 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ στην κεντρική Πολωνία.

Addition footage of the Polish F-16 crash this evening during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/tGHlWII4tY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

The pilot of a Polish F-16 did not survive the Radom crash



The jet went down during rehearsals for the Radom Air Show. The event, scheduled for August 30–31, is Poland’s largest aviation show and one of Europe’s top, set to feature over 150 aircraft from 20 countries. https://t.co/2ZNLIJPvKO pic.twitter.com/cGtnZCbeR0 — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

Το F16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.