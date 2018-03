Πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία – 17 μετανάστες σκοτώθηκαν

Ο απολογισμός του νέου τροχαίου στην Τουρκία είναι τουλάχιστον 17 νεκροί και 36 τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία. Θύματα είναι μετανάστες από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Ιράν μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι είχαν στοιβαχτεί στο μικρό αυτό λεωφορείο το οποίο μπορούσε να μεταφέρει μόνον 14 άτομα.

At least 17 killed, 36 others wounded after bus carrying illegal immigrants hits a lighting pole and catches on fire in east Turkey’s Igdir Province (Photo: Anadolu Agency) pic.twitter.com/OjddYHFCn5

— CGTN (@CGTNOfficial) March 30, 2018