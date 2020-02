Στο πλευρό της Τουρκίας για τα όσα διαδραματίζονται γύρω από την Ιντλίμπ, πήρε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Η κρίση στη Συρία φαίνεται πως φέρνει και πάλι πιό κοντά τις ΗΠΑ και την Τουρκία, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Μάλιστα ο Πομπέο βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τον Άσαντ, αλλά και την Ρωσία.

“Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση στο Ιντλίμπ. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από το καθεστώς τους Άσαντ και τη Ρωσία πρέπει να σταματήσουν. Έστειλα στην Άγκυρα τον Τζιμ Τζέφρι (σσ τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία) στην Άγκυρα για να συντονίσει τα βήματα για την απάντηση σε αυτή την αποσταθεροποιητική επίθεση. Στεκόμαστε στο πλευρό του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ”, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μ¨αικ Πομπέο.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.