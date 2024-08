Πορτογαλία: Η φωτιά που καίει για 7η ημέρα έκανε στάχτη 44.000 στρέμματα δάσους

Στάχτες, καπνό και αποκαΐδια έχει αφήσει πίσω της η τεράστια φωτιά που καίει το νησί Μαδέιρα από την προηγούμενη Τετάρτη (14.08.2024). Αν και τα μέτωπα πλέον είναι δύο, η κατάσταση στο νησί είναι δραματική.

Η φωτιά στο πορτογαλικό νησί Μαδέιρα, καίει για 7η συνεχόμενη μέρα κάνοντας τις αρχές να ζητήσουν ενισχύσεις και από τη Λισαβόνα.

Μόνο χθες κάηκαν 9.5950 επιπλέον στρέμματα, ανακοίνωσε το Copernicus στο X (πρώην Twitter).

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί περίπου 100 πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δύο ενεργά μέτωπα.

«Η πιο ανησυχητική εστία βρίσκεται τώρα στη ζώνη της κεντρικής οροσειράς», δήλωσε η πολιτική προστασία στον σημερινό απολογισμό της.

The devastating wildfire that began last Wednesday on the island of Madeira continues to rage out of control in certain areas. The flames have now reached the peak of Areeiro, advancing uncontrollably and defying firefighting efforts.

