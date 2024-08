Πορτογαλία: Τεράστια φωτιά καίει το θέρετρο της Μαδέρα – «Οφείλεται σε εμπρησμό»

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στο νότιο τμήμα της Μαδέρας στην Πορτογαλία. Εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να την κατασβήσουν.

Η τεράστια φωτιά κατακαίει το νότιο τμήμα του νησιού Μαδέρα στην Πορτογαλία, δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στον Ατλαντικό.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου από την απομονωμένη αγροτική περιοχή Ριμπέιρα Μπράβα και επεκτάθηκε στον γειτονικό δήμο της Καμάρα ντε Λόμπος. Πλέον εκτείνεται σε τρία μέτωπα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου 200 πυροσβέστες με 38 οχήματα έχουν αναπτυχθεί στο νησί, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την χαμηλή υγρασία και τους σφοδρούς ανέμους δυσκολεύουν την προσπάθεια κατάσβεσης. Ένα ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νωρίτερα, αναγκάστηκε να σταματήσει αφού έπεσε η νύχτα.

«Αυτή η πυρκαγιά, που είναι πολύ επικίνδυνη, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οφείλεται σε εμπρησμό, σε μια δυσπρόσιτη περιοχή όπου δεν μπορούσαν να επέμβουν τα εναέρια μέσα» είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Μαδέρας, Μιγκέλ Αλμπουκέρκε.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο 160 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Part 2. Wildfire increasing at #madeira seen from Ribeira brava. See our previous tweet for the fire and hour ago. This is now. pic.twitter.com/jjd00mfFMk — Wildfires Europe (@BosbrandenEU) August 18, 2024

🚨🇵🇹 A massive wildfire is sweeping Madeira’s south coast, with 200+ firefighters battling the blaze. The fire, which started in Ribeira Brava, has spread to Camara de Lobos. Strong winds and high temps are complicating efforts. 160 people evacuated. #Madeira #Portugal… pic.twitter.com/52ZihCn5Xl — WorldCrisisMonitor (@WorldCrisisMoni) August 18, 2024

Tonight at #madeira seen from Ribeira brava. A very sad view….. pic.twitter.com/Qy9YePFu7g — Wildfires Europe (@BosbrandenEU) August 18, 2024

Όλη η ακτογραμμή της Μαδέρας, μιας αυτόνομης περιφέρειας της Πορτογαλίας με περίπου 250.000 κατοίκους, έχει τεθεί σε «πορτοκαλί συναγερμό» μέχρι τη Δευτέρα (19.08.2024), λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία IPMA, τις προηγούμενες ημέρες η θερμοκρασία στο νησί έφτανε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων, που έτρεφαν τη φωτιά, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις.

Η Πορτογαλία έστειλε το Σάββατο (17.08.2024) στη Μαδέρα 76 πυροσβέστες από την ηπειρωτική χώρα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν άλλοι 15 πυροσβέστες από το γειτονικό αρχιπέλαγος των Αζορών.