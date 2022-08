«Τέθηκε υπό έλεγχο» η φωτιά που ξέσπασε στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα της Πορτογαλίας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, ωστόσο «δεν έχει κατασβεστεί» ακόμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής, Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Πράγματι, σήμερα (18.8.2022), μετά από 12 ημέρες, επικρατούσε ηρεμία στο μέτωπο της φωτιάς που έχει συγκλονίσει την Πορτογαλία. «Είναι ακόμη ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα λάβουν ανησυχητικές διαστάσεις», διευκρίνισε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας. Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες επιτηρούν την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, αν και τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, αναζωπυρώθηκε τη Δευτέρα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι πορτογαλικές αρχές, που εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εκδήλωση τριών εστιών ταυτοχρόνως τη Δευτέρα, ξεκίνησαν έρευνα.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στα περίχωρα της Κοβίλχα στην κεντρική Πορτογαλία και έχει καταστρέψει μοναδικά δάση. Σημειώνεται ότι το παγκόσμιο αυτό γεωπάρκο είναι αναγνωρισμένο από την Unesco και βρίσκεται στην καρδιά του ορεινού όγκου της Σέρα ντα Εστρέλα, ο οποίος υψώνεται ως τα 2.000 μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 24 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 σοβαρά, ενώ 45 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους προληπτικά από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν όταν ανατράπηκε το όχημά τους.

Η πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, η χειρότερη που έχει σημειωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Πορτογαλία, έχει κάψει 250.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, ακόμη προκαταρκτικά, στοιχεία.

Portugal's civil protection agency on Saturday said it had brought a wildfire which has ravaged 17,000 hectares under control in the UNESCO-designated Serra da Estrela natural park. https://t.co/TJaxHfO4XW pic.twitter.com/25Um6epgVa

Η Πορτογαλία ζει φέτος μια πρωτόγνωρη ξηρασία, ενώ ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Από το Σάββατο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) να προβλέπει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας ως τον Σεπτέμβριο, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι «πιο ζεστός και πιο ξηρός» από το κανονικό.

Τις επόμενες ημέρες «θα είμαστε αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο» πυρκαγιάς, προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, ο Πορτογάλος υπουργός Εσωτερικών, Ζοζέ Λουίς Καρνέιρο.

VIDEO: 🇵🇹 Firefighters battle national park blaze in central Portugal



Firefighters on Wednesday tackled the flames in the #SerraDaEstrela Natural Park which have been raging for four days and have already destroyed more than 4000 hectares of forest, according to estimates pic.twitter.com/wh5RZ9gpl2