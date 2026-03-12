Πώς έσκασε η φούσκα του Ντουμπάι: Από όαση χλιδής σε στόχο πυραύλων

Το Ντουμπάι και άλλες χώρες του Κόλπου δέχονται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με drones από το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έχουν κλείσει και δεκάδες ή και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται καθημερινά στην περιοχή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικότερα το Ντουμπάι – συνώνυμο της χλιδής στη Μέση Ανατολή – είναι αντιμέτωπα με μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις στην ιστορία τους.

Τα τελευταία χρόνια Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και φυσικά το Ντουμπάι, κέρδισαν προσοχή και ένα μεγάλο κοινό επισκεπτών, που είδε τα κράτη του Κόλπου ως παράδεισο διακοπών και αφορολόγητο καταφύγιο. Όλα αυτά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν Ισραήλ και ΗΠΑ ξεκίνησαν μία συντονισμένη επίθεση στο Ιράν με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, εξοντώνοντας – την πρώτη κιόλας μέρα – τον ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τα αντίποινα της Τεχεράνης ήταν σφοδρά και ανορθόδοξα για τις τακτικές του πολέμου. Οι γείτονές του μετατράπηκαν σε στόχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοβαρές ζημιές υπέστη ένα πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από επίθεση με drone, με βίντεο να δείχνει πως στην κορυφή του υπάρχει μια μεγάλη τρύπα.

Το βράδυ της Τετάρτης (11.03.2026) το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανέφερε ότι ανταποκρινόταν στο περιστατικό κοντά στο Dubai Creek Harbour, ενώ σε άλλες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, φαινόταν το συγκεκριμένο κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι αρχές του Ντουμπάι ανέφεραν πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και πως από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι το συγκεκριμένο derone προήλθε από την Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melvin Kelley (@dasherlogistics)

Την ίδια στιγμή η ζωή στο Ντουμπάι συνεχίζεται με μια αίσθηση κανονικότητας, αλλά πίσω από τα εμπορικά κέντρα και τις παραδεισένιες παραλίες, η πόλη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω των επιθέσεων στο Ιράν.

Οι κάτοικοι κινούνται με προσοχή, ενώ το άγχος αυξάνεται για τους ξένους κατοίκους οι οποίοι αποτελούν το 90% του πληθυσμού της πόλης. Ανάμεσά τους και Έλληνες. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν με πτήσεις επαναπατρισμού. «Είδαμε θραύσματα να πέφτουν δίπλα μας» περιγράφουν.

Η τουριστική βιομηχανία, πυλώνας της οικονομικής επιτυχίας του Ντουμπάι, πλήττεται σοβαρά: πάνω από 40.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία έχουν καταρρεύσει, ενώ η αεροπορική εταιρεία Emirates λειτουργεί με μειωμένο πρόγραμμα πτήσεων. Η ανησυχία είναι έκδηλη μεταξύ των οικογενειών και των επαγγελματιών που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Η οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πλήττεται σε πολλούς τομείς: ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου, οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν μειωθεί και η αγορά ακινήτων αντιμετωπίζει πιέσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη μειώσει την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου κατά 800.000 βαρέλια, ενώ περίπου τα 2/3 των εξαγωγών πετρελαίου παραμένουν «παγωμένα» λόγω των περιορισμών στις μεταφορές.

Η καθημερινή ζωή των κατοίκων δοκιμάζεται. Τα καταφύγια ζώων κατακλύζονται από αιτήματα για φροντίδα κατοικιδίων, καθώς ξένοι εγκαταλείπουν προσωρινά ή οριστικά τη χώρα, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν καθημερινά προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις.

Παράλληλα, οι αρχές ενισχύουν τον έλεγχο στα social media, επιβάλλοντας περιορισμούς σε ό,τι θεωρείται «επικίνδυνη» ή «παραπλανητική» ενημέρωση και κρούουν καμπανάκι στους influencers για το περιεχόμενο που μοιράζονται.

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για την οικονομική σταθερότητα: η σύγκρουση αναμένεται να μειώσει την ανάπτυξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το 2026 από 4,8% σε μόλις 1,6%, ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών μπορεί να δοκιμαστεί, παρά την ισχυρή βάση κεφαλαίων και τη συγκέντρωση επενδύσεων στη Μέση Ανατολή.

Η έκβαση του πολέμου στο Ιράν και η ικανότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να διατηρήσουν την ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία της πόλης.

Επενδυτές και τουριστές παρακολουθούν στενά, ενώ η πόλη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της εικόνας ασφαλούς προορισμού και την αντιμετώπιση ενός εντεινόμενου γεωπολιτικού κινδύνου.