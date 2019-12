Πως η Γκρέτα Τούνμπεργκ προκάλεσε νευρικό κλονισμό στους γερμανικούς σιδηροδρόμους

Η μικρή ακτιβίστρια και πρόσωπο της χρονιάς για το 2019 όπως αποφάσισε το περιοδικό ΤΙΜΕ, με ένα tweet της προκάλεσε ένα κύμα επιθέσεων μέσω social media στην Deutsche Bahn τον γερμανικό κολοσσό των σιδηροδρόμων.

Φωτογραφήθηκε να κάθεται στο πάτωμα του τρένου με τις αποσκευές της και ανέβασε την φωτογραφία στο twitter γράφοντας: Ταξιδεύοντας με υπεράριθμα τρένα στην Γερμανία. Επιτέλους γυρίζω σπίτι!

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019